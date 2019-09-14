柯P接受港媒專訪稱「我們Chinese」 王瑞德火大開砲

2019-09-14 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近日接受港媒節目專訪，談到明年大選和台灣政治，他表示，「我們華人、我們Chinese，是很愛面子的國家」，也認為總統蔡英文的兩岸政策過於僵硬。對此，資深媒體人王瑞德怒嗆，「台灣年輕民眾絕對不會是踹你死（Chinese）！」

柯文哲日前接受港媒鳳凰衛視「石評大財經」專訪，談及對於明年大選的看法，他認為，現在蔡英文的兩岸政策過於僵硬，「我們華人、我們Chinese，都是很愛面子的國家」，批蔡英文只會跟對岸「大小聲」，並指這是蔡應該解決的問題。

對此，王瑞德在臉書砲轟柯文哲，「本來不想理會總統大選邊緣人，但因此人今天繼兩岸一家親之後，今天公開說我們都是踹你死！」他直言，台灣人在歐洲就因為被誤認為是踹你死（Chinese），而被瑞士人冷嘲熱諷，「直到聲明我們不是踹你死、是Taiwanese!！對方才道歉！」

王瑞德最後更說，即起至15日午夜12點為止，「不管任何理由，只要未撤回對姓柯（文哲）的按讚的99位網友，本人將全部解除臉書好友、永遠逐出！」

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