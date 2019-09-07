柯P：台灣生活必須被中國人民羡慕 才是最好的保障

2019-09-07 21:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北市長柯文哲今天出席粉絲見面會台中場，他說，目前台灣跟中國要隔絕不可能，現在只剩下一個方法，就是台灣創新要快，讓中國很羡慕台灣，若台灣生活很接近就會被吞掉。他並批評，韓國瑜賣水果給中國是「政治採購」，還批蔡英文因為民調高，所以不見香港眾志秘書長黃之鋒。

柯文哲先與美麗島電子報吳子嘉對談，對於中國與台灣的問題，柯文哲說，台灣跟中國目前不可能隔絕，唯一的方法是，台灣要不斷的創新，台灣社會生活要足夠領先中國，若很接近要被吞掉。

柯文哲說，台灣生活必須被中國人民羡慕，才是最好的保障，中國人來台灣一看，台灣很文明，是最好的保障，若讓他們覺得台灣沒有比中國「高尚」，就會對台灣更有敵意。

柯文哲說，民主自由是台灣核心，台灣政治型態社會生活方式要維持足夠領先，要被中國人羡慕，台灣要維持獨立、自主、安全性，若台灣物資條件不夠好，信心不夠好，就會讓中國人認為台灣也沒有多厲害，衣食足而知榮辱，經濟要好到一個程度才，能建構一個文明的社會。

轟韓國瑜 水果賣中國是「政治採購」

此外，柯文哲認為，韓國瑜賣水果到中國是「政治採購」，若賣荔枝及芒果到沒有生產的日本，還情有可原，但中國福建及廣東的地理差不多，若賣台灣水果是福建有生產，中國可買可不賣，所以是政治採購。

批蔡英文 「民調贏」所以不見黃之鋒

對於蔡英文目前兩岸的作法，柯文哲說，不可以把國家安危當作個人政治利益操作，而黃之鋒來台，民調若輸給韓國瑜，蔡英文一定會見，但是蔡英文民調贏了，就不見，兩岸的事情，要維持一定穩定性，他對於兩岸問題就看稿念，他不敢開玩笑。

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