點出柯文哲最大危害 溫朗東轟：用務實之名，散播失敗主義

2019-09-06 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕時事評論家溫朗東5日在臉書表示，這週末（9日）會花點時間，把他臉書好友中上千位按台北市長柯文哲粉專讚的臉友都解除好友。他還發長文砲轟柯文哲，直指柯文哲最大的危害，就是「用務實之名，散播失敗主義。」

溫朗東在臉書表示，在他看來，柯文哲最大的危害，就是「用務實之名，散播失敗主義。」他認為，柯文哲這種行為，比單純的唱衰更有破壞力。單純的唱衰，例如統派，往往毫不遮掩他們的失敗主義：「台灣無法抵擋中國武力，不如儘速接受一國兩制」。

溫朗東說，這樣的統派，就像擺明了跟你說，桌上有一包海洛英，吸了會很過癮。但柯文哲不一樣，柯會跟你說，桌上有一罐綜合果菜汁，嗑了很務實很健康，但他沒跟你說，果汁裡面混了白粉。「技巧的欺騙，比直接的誘惑更可怕」。

溫朗東舉例說，柯文哲在今年2月的時候表示，在美國遇到一個美國國防部的人，對方問說「台灣能施行募兵制嗎？」、「國軍能不能抵抗48小時？」柯文哲說他只是回來轉述這段見聞，質疑國軍擋不住中國2天。

「看到這裡可能會覺得，柯文哲沒那麼糟，他只是在檢驗募兵制的戰力是否充足。」溫朗東接著說，北市議員梁文傑在臉書說他也不支持全募兵制，反問柯文哲「主張恢復徵兵嗎？」但自稱務實的柯文哲卻說「從以色列回來會跟他講」，又說「不想回答這些新潮流的題目。」結果最後柯不但沒有回答，還加碼丟出一句「在台灣當兵是浪費時間。」

溫朗東還點出柯文哲這週「F16V買太貴，不如拿一千億去做無人機」而馬上被立委王定宇反駁的言論，以及宣稱AIT某人指美方沒有要台灣買M1戰車（應為M1A2T），並說台灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量等說法。「會發現柯文哲是沒有具體的國防主張的：募兵制太貴，徵兵制浪費時間，F16V比不上無人機，M1A2沒屁用，這些只是沒建設性的批評，不是具體的作法。」

溫朗東說，柯文哲比較具體的作法是所謂的「不要挑釁中國」。他的說法是：「如果你隔壁住了一個神經病，每天都在大吼大叫，說你家財產都是他的，那你是跑去他家門口對他嗆產權明明是我的、去跟他打成一團，還是把鐵窗鐵門裝一裝，好好做自己的事？」

這讓溫朗東質疑，柯把中國說是「神經病」，就不是挑釁？目前蔡英文也沒有「去跟他打成一團」吧？F16V跟M1A2戰車，不就是「把鐵窗鐵門裝一裝」？

至於柯文哲常常掛在嘴巴上「統獨是假議題」的說法，溫朗東強調，這謬誤很明顯。柯的邏輯是：「不會馬上統一，不會馬上獨立，因為不會馬上發生，所以是假議題。」溫酸說，照這個說法，健康是假議題，讀書也是假議題，所有需要時間累積才會慢慢變好或變壞的，都是假議題。

最後溫朗東總結，失敗主義比解放軍的所有武器都更危險。誰在「用務實之名，散播失敗主義」？

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