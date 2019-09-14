郭台銘參選倒數？大數據分析弱點在這...

2019-09-14 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布正式退出國民黨，獨立參選在即。現有大數據資料分析指出，郭台銘的「空軍」根本不夠力，網路聲量都是參選陰謀論，媒體雖然狂追，但民眾根本無感。

據網路溫度計撰文指出，雖然郭台銘在媒體版面上火紅，但郭董本人則是相當低調，對外僅透過幕僚劉宥彤、蔡沁瑜和高虹安等人，維持議題討論度和媒體熱度。

資料顯示，在8月11日至9月11日的聲量趨勢分析，神隱的郭台銘網路聲量只有約69萬，雖不及韓國瑜的321萬、蔡英文149萬及柯文哲124萬，但靠著幕僚出面，郭台銘每星期仍在政治人物生量排行榜的第4名。

但該文也指出，郭台銘能維持如此聲量排行，僅是因為新聞媒體緊盯郭董，稍有風吹草動就報導，各大政論節目也熱烈討論，但並未讓社群網友有感。

對比柯文哲在網路討論中稱霸、韓國瑜靠著臉書社群創造聲量，且有「鋼鐵韓粉」在背後撐腰，以及蔡英文在社群和討論上維持一定比例，郭台銘在網路社群上的經營仍有空間。

且數據指出，郭台銘社群操作疲軟，沒有同溫層導致影響力有限，再加上郭董的社群起步慢，各大社群平台都與蔡、韓、柯差一大截。雖在初選結束到9月11日之間，郭台銘臉書貼了24篇文，幕僚有定期維持社群熱度，但議題未擴散，也沒有驚豔的表現。

該文指出，柯文哲應該可以補足郭台銘的「空戰」能量，但撇開柯文哲的「大退讚」危機，如果柯文哲將自己的粉絲團借給郭董天天發文，那柯P的側翼成效肯定大打折扣。

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