韓國瑜台中拚「國政」 基隆宋瑋莉公布與韓競選看板

2019-09-14 11:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜利用中秋節假期今天到台中拜廟衝刺選情，國民黨基隆市立委提名人宋瑋莉昨天在臉書上PO出她與韓國瑜合照，祝福大家中秋節快樂；她與韓國瑜的合照廣告看板今天曝光，高掛在國民黨基隆市黨部牆面，國民黨基隆市黨部將於下週一（16日）召開「韓國瑜、宋瑋莉聯合競選看板」懸掛記者會，預計近日就會出現在街頭。

宋瑋莉自從獲得提名後，在基隆市7個行政區的重要路口都會出現宋瑋莉「庶民福祉，我來顧」的廣告看板，希望加深大家對她印象；宋瑋莉說，雖然這是自己第一次打全市的選戰，可是她對基隆市民的選民服務，早就不只侷限在中山區，而是全市的服務。

國民黨基隆市黨部牆面，宋瑋莉與韓國瑜的合照看板曝光，16日將正式舉行記者會公布總統、立委聯合競選看板；看板上方寫著「2020堅定支持總統韓國瑜」，下方則寫有韓國瑜參選口號「台灣安全，人民有錢」。

宋瑋莉力挺韓國瑜，日前在中秋節前夕慰問志工的一項活動時，她就發表力挺言論，她表示，現在抹黑韓國瑜已到不像話的地步，他要顧市政又要選總統，大家要體諒韓國瑜，我們一定要替韓國瑜發聲，將心比心，為什麼不能大家來當他的分身呢，沒道理，大家一定要團結，總統選韓國瑜，立委支持宋瑋莉進入國會。

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