基隆女議員跟風PO舊照 答案揭曉網友驚呼「基因太強」

2019-08-22 15:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌日前被妹妹「出賣」高中照，引發討論，網友一致認為神似日星三浦春馬，許多政治人物也跟進PO照；國民黨基隆市立委參選人、基隆市議員宋瑋莉22日凌晨在臉書上也貼出2張少女照，要大家「猜猜我是誰」，結果一個是宋瑋莉本尊少女時代，另一個是她的長孫女，兩人的鳳眼、招風耳及神韻都很像，相似度高達90%。網友紛紛留言「隔代遺傳，真的太神奇」、還有驚呆的網友說「只能說，從政真的太辛苦」。

林右昌30年前就讀國立基隆高中的畢冊照曝光，五官筆挺又帥氣，被網友封為「基隆的三浦春馬」，不過，當年英挺的帥照，相較於現在的體態，引來網友笑說只能怪「基隆美食太厲害」，也讓林右昌痛下決心，承諾3個月內瘦身。

林右昌30年前的帥照流出，意外在台灣政壇掀起一陣PO陳年舊照跟進風；宋瑋莉22日凌晨在臉書貼出兩張少女照，要大家「猜猜我是誰」，結果一個是54年前的宋瑋莉本尊，一個是今年10歲、宋瑋莉的長孫女，兩人的身形體態、鳳眼及一對招風耳，簡直像極了；宋瑋莉開心地說，「這是隔代遺傳，只能說奶奶的基因太強」！

宋瑋莉22歲嫁入政治家族，她公公林文龍曾任基隆市議會第5、6、7、8、9、10、11、12屆基隆市議員、丈夫林家輝則是13、14屆的議員， 15屆起由她接棒服務至今，在地方深耕多年；宋瑋莉曾任基隆市議長，這次獲得國民黨提名，將代表國民黨角逐基隆市區域立委。

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