誇耀曾火燒東京靖國神社 中國男揚言來台摧毀高士神社

2019-09-14 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國有個男子近期內在網路上叫囂，他誇耀自己曾經火燒日本東京靖國神社，又在韓國首爾的日本大使館縱火因此入獄，他透露自己接下來的目標是屏東縣牡丹鄉的高士神社。

名叫做劉強（音譯）的中國男子拍片發布在網路上，引發關注，他在片中指出，「我曾經2011年12月26日火燒日本東京的靖國神社，為的是向日本侵略者發出一個強烈信號，中國人民的尊嚴是不可輕侮的，當時在2012年的年初，我又繼續在韓國首爾火燒了日本駐韓國大使館」。

劉男說，「因為這兩起事情，我在韓國坐了一年的牢，其中10個月是因為第二件的火災，就是我扔了這個火焰瓶（汽油彈），又加了2個月的引渡審查，結果韓國高等法院，因為我是出自於政治的大義而犯罪，所以沒有把我引渡到日本去」。

劉男還說，「接下來我的計劃就是在今年」，要於9月間，「在中國台灣屏東縣牡丹鄉的高士神社，這個在中國領土上唯一一個由日本人出資修建，由日本人蓋，由日本人搞起來的，為了紀念日本侵略者的日本神社，我要砸毀這個神社的目的呢，就是要宣告，台灣是屬於中國的」。

劉男提到，自己的作為是「掃清台獨的障礙，讓祖國統一，讓中華能夠振興起來，為此我不惜坐牢，甚至冒著可能台獨當局引渡到日本的危險，但是我覺得是值得的」；對此，高士神社社務所回覆，已向警方備案且通知移民署，預防該名中國籍男子入境台灣有犯罪行為。

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