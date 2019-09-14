國民黨內出現「這些」狀況 范世平：藍營真的分裂了

2019-09-14 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨31名大老12日在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，鴻海集團創辦人郭台銘當天透過幕僚宣布，即日起退出國民黨。台師大政研所教授范世平認為，除了郭董退黨，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫、前總統馬英九等人的狀況，都指向「國民黨真的分裂了」。

范世平13日發臉書說，郭台銘罵31位大老中，有人「人在曹營心在漢」，更批中常委世襲、守舊、迂腐，外界認為郭根本是過河拆橋。由此可見，首個退黨聲明不但草率、具爭議，更流於情緒性的惡言指控，「這種人可以擔任總統嗎？」難怪下午親自寫了一篇退黨聲明，但錯誤已經造成。

范世平寫道，《天下雜誌》10日公布2019「縣市首長施政滿意度暨總統大選調查」，韓國瑜敬陪末座，柯文哲倒數第3。試問，韓有什麼資格參選總統？郭台銘與柯合作有大加分嗎？

范世平發現，侯友宜刻意避開韓國瑜的三重造勢活動，也拒絕擔任韓的新北市選舉後援會總幹事；朱立倫這段期間則前往日本，並拒絕擔任韓的副總統候選人；而馬英九在韓的造勢活動上又被韓粉噓，「馬友友」們將與韓漸行漸遠，可見「國民黨真的分裂了」。

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