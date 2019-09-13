辣台妹偕2美女民代「吃魚丸」吸睛 支持者圍店家高喊「凍蒜」

2019-09-13 14:13

〔記者周湘芸／新北報導〕2020選戰倒數4個月，蔡英文總統中秋連假首日一早到士林2處宮廟接連參拜，緊接到淡水與長老教會會面，並和立法委員呂孫綾、議員鄭宇恩到在地老店吃魚丸，現場吸引大批民眾圍觀高喊「蔡英文，凍蒜！」、「小英，加油！」

蔡英文今不公開行程先到淡水與長老教會閉門會談、參訪近1小時，並到三角公園向「馬偕銅像」獻花致意，接著與兩位美女民代到在地店家「可口魚丸」品嚐美食，吸引大批支持者在店家門口高喊「蔡英文！凍蒜！」。

品嚐美食過程中，更有媒體開玩笑問「今天是不是特別來吃『瑜』完（魚丸）？」蔡僅笑笑低頭繼續享用美食，引起現場哄堂大笑。

呂孫綾說，總統一連吃了魚丸和肉包後，除大嘆「懷念」更讓她想起「媽媽的味道」，離開前也外帶肉包和饅頭，希望跑完行程可以繼續享用。

呂孫綾也透露，這間「可口魚丸」其實和自己父親有所淵源，因為父親以前在淡水老街賣豬肉，該店賣的肉包內餡就是向他批貨。

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