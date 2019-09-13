郭台銘退黨》藍營整合危機 蔡玉真稱「他」最忍辱負重...

2019-09-13 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘因不滿國民黨迂腐，昨日（12）一早宣布退黨，並讓幕僚蔡沁瑜赴黨部繳回黨證、辦理退黨。郭台銘此舉也讓名嘴蔡玉真表示，國民黨內最「忍辱負重」的人就是前總統馬英九。

資深媒體人蔡玉真今日凌晨在臉書上發文指出，「台灣的政治戲碼就是這麼精彩」，昨日在報紙簽名連署的31人，最偉大的就是馬英九了。她認為馬英九「多麼忍辱負重，不管韓粉怎麼糟蹋，挺到底啊！」

蔡玉真認為，馬英九不想記起來4月初國民黨「宮廷密會」拱出郭台銘，然後吳敦義力排眾議發給郭「榮譽狀」；馬英九不想記住韓國瑜如何批評「三個台大法律系總統搞爛台灣」，因為這是韓式風格，不重要。

蔡玉真酸，在報紙廣告上高喊「團結、奮鬥、救中華民國」的31人，馬英九不管被韓粉如何羞辱，都挺到底。她甚至點出，基金會捐的850張鴻海股票（價值約新台幣7千萬），叫做「心甘情願」。

蔡玉真也預告，馬英九這種「遭遇」，馬上就會落到黨主席吳敦義身上，並直言，當吳敦義沒有利用價值後，「國瑜黨」贏過「國民黨」，這些黨內大老就是「棋子」。

蔡玉真臉書全文

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