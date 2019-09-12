郭台銘退黨》國民黨嗆：哪一點對不起你？

2019-09-12 11:29

〔記者施曉光／台北報導〕針對前鴻海董事長郭台銘今天宣布退黨，國民黨組發會主委李哲華上午正式隔空開砲，嚴厲質問郭台銘，「請問國民黨哪一點對不起你？先把退黨理由講清楚！如果只是為了規避之前在中常會廳表態參選所做出過的承諾，過幾天之後再以獨立身分宣布參選，國民黨又不是菜市場，讓你想來就來，說走就走！」

李哲華表示，即便黨員經公開或書面表達退黨意願，但仍須依照黨內程序辦理，如果郭台銘退黨是因為要規避違紀參選被黨紀處分開鍘，好像與他過去曾經參加國民黨初選都沒有關係，欺騙社會他是獨立人士參選，「國民黨哪有可能這麼笨，讓他這麼灑脫！」

李哲華並強調，在還未走完退黨程序之前，黨中央將依照「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」來處理。對於記者詢問，是否郭台銘有可能在宣布參選之前，全身退出國民黨？李哲華說，「我也還沒處理完他的程序呀！為何他說退黨，就馬上配合完成程序？」

至於先前國民黨主席吳敦義頒發給郭台銘的榮譽黨員狀，也要做處理？李哲華說，「是的」，「他可能自己也會退回吧？他難道還有臉繼續收藏那一張榮譽黨員證嗎？」

李哲華並嗆郭台銘，國民黨向他借的錢早就歸還，而且那是前主席洪秀柱時代借的，自吳敦義擔任黨主席後從來沒有向郭借過一毛錢，當初是因為郭台銘說想為提升國家競爭力，爭取代表國民黨參選總統，黨中央才特別給郭一個參選資格，「國民黨已經對你這麼厚待啦！你現在要退黨，請告訴我們為什麼？國民黨沒有對不起你！」

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