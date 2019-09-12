郭台銘退黨》國民黨聲明回酸：要選就選！何苦演出這段戲

2019-09-12 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（12）日透過幕僚宣布退出國民黨，下午也請幕僚退回黨證及榮譽黨員獎狀，並聲明提到「若百年世襲的中常委還在把持國民黨，台灣人民是不會認同如此迂腐的政黨」，對此國民黨也發表聲明指出「要選就選吧！何苦演出這段戲。」

綜合媒體報導，郭台銘今天宣布退出國民黨，其幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日下午代表郭台銘前往國民黨中正區黨部辦理退黨程序，並在現場發布退黨聲明，其中提到「這群守舊、迂腐的中常委，把自己利益放在政黨利益之前，又把政黨利益放在國家利益之前，與郭台銘當初返回國民黨的初衷完全背道而馳，郭先生也不會眷戀這個政黨」，並宣布郭台銘正式退黨。

國民黨文傳會代理主委程美華也對此發布聲明，「古聖先賢教導我們，君子絕交不出惡言。國民黨是個百年老黨，缺點很多，需要改進的地方也多。郭台銘同志既知國民黨難如其意，卻欲藉參選總統重返國民黨，並有模有樣的接受『榮譽黨員』之殊榮，當時他分別向孫中山總理、蔣中正總裁、和蔣經國主席遺像，共行了九個禮。」並回嗆「難道他是在欺騙死去的領導人？還是放煙幕迷惑了全國人民？要選就選吧！何苦演出這段戲。」

國民黨聲明最後說，「各位好友，明天中秋佳節，不要受影響，月照賞、餅照吃、肉照烤、家庭聚會牌照打。只要有信心、有決心，一定可以穿雲望日月，重現青天白日！祝秋節快樂！闔府平安！。」

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