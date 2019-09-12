大港開唱將停辦覺得可惜 花媽PO文回憶美好時光

2019-09-12 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕連續在高雄舉辦多年的知名獨立音樂節「大港開唱」宣布停辦，前高雄市長陳菊對此表示，「大港開唱代表高雄的精神，和政黨、顏色無關，我做為一個高雄人、覺得很可惜」。

綜合媒體報導，現任總統府秘書長的陳菊，今（12）日以神秘嘉賓的身分，參加在高雄三民公園舉辦的「咱的高雄台灣的歌中秋晚會」，接受聯訪時被問「高雄今昔有何不同」，陳菊表示，「不在其位，不好意思多說，祝福高雄，高雄是我後半生都要住的地方，當然希望高雄未來更好。」

此外，有關「大港開唱」宣布停辦的消息，陳菊表示，「那是市府跟民間之間的事，大港開唱是高雄的傳統，突然不辦了當然覺得很可惜」；陳菊還強調，「像大港開唱或者很多過去代表高雄的精神跟政黨、顏色無關，在很多高雄人的記憶中，大港開唱是重要回憶之一，我作為一個高雄人，覺得很可惜」。

陳菊晚間又針對大港開唱在臉書發文，她指出，「大港（開唱）見證了高雄港從禁錮的場域走進高雄人的生活，讓那個緊閉數十年的高雄港真正打開，讓高牆不再區隔港岸與高雄人，這是音樂的力量、這更是高雄人翻轉的力量。」陳菊文末還強調，「相信有朝一日，我們還會在大港相見」。

大港開唱策展團隊昨（11）日在臉書發文指出，「由於明顯感受不到高市府支持，長時間思考後，帶著不捨與遺憾心情決定大港開唱明年停辦」。針對「大港開唱」的宣告，網友們紛紛感到扼腕與不捨。

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