韓粉自嗨竄改民調變「韓大勝」 李來希疑似也踩雷！

2019-09-12 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日民調下滑，連近日《聯合報》的民調都落後總統蔡英文11個百分點，不過有韓粉為了挺韓，竟然竄改《蘋果民調》，把一份舊的民調圖表標註為「0908後電話民調」，大喊「韓國瑜一路領先」，身為韓粉的全國公務人員協會榮譽理事長李來希今（12）日疑似也踩雷，在臉書上分享被竄改後韓大勝的民調表示：會依照市面上的假民調的乖離程度，提出澄清與批判！

根據《三立新聞網》報導，有韓粉10日在臉書社團《韓國瑜選總統全國後援會（韓家軍）》PO出右下角寫著「蘋果0908後電話民調」的蘋果民調，大喊「韓國瑜市長第一」，但其實這張圖是過去的民調，和現在的民調結果已有明顯出入，雖然韓粉事後已刪文，造假的圖片卻也已經在網路上流傳。

李來希過去曾針對《品觀點民調》的第8波民調結果「蔡英文領先11.5個百分點」怒嗆，「真是個無品觀點民調」，抨擊品觀點民調是假民調，還大酸「原來我也可以不要打電話或問卷調查，坐在家裡就可以知道民調結果？真是神啊！」

李來希今天在臉書上發文說，「李來希的大數據義勇軍也會隨時依照市面上的假民調的乖離程度，提出澄清與批判，一定要讓事實呈現在社會大眾的面前，讓虛偽不實的訊息無所遁形！」並在貼文內附上這張被竄改後的圖片，李來希有可能是批判自家韓粉竄改假民調，又或是「不慎踩雷」才分享這張被竄改的「假民調」圖，並用來批評市面上的「假民調」。

李來希臉書全文

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