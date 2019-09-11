表揚優良教師 韓國瑜：2件事沒做好政府要下台

2019-09-11 16:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市今天表揚2019年度資深暨特殊優良教師，市長韓國瑜頒獎給獲獎校長、老師，提前祝賀教師節快樂。韓國瑜致詞時說，如果教育、照顧弱勢沒做好，這個政府就要下台，希望大家一起認真努力去做。

2019年度資深暨特殊優良教師表揚大會在高市社教館舉行，由韓國瑜、教育局長吳榕峯頒獎給特殊優良教育人員25位，各領域傑出教師114位，以及服務滿10年至40年共計1805位優秀教師。

韓國瑜致詞時表示，高雄市財政困難，今年仍投入4700萬元推動中英語雙語教育，第一階段以24所學校優先推動，規劃往後以倍數成長，並引進47名外籍教學人員，試辦學校也平均分配於蛋白及蛋黃區，他強調，所有孩子要一視同仁，不能讓偏鄉孩子在教育機會上受到剝奪。

他說，天氣炎熱，教職員及學生都非常辛苦，今年起校園裝設雙機（冷氣機、空氣清淨設備），首批以鄰近工業區34校逐步建置，預計於9月底前全面建置完成，可嘉惠6萬3000名學生，希望大家在清爽環境中教學，提高學習興趣。

韓國瑜談起政績，稱8個月來水溝清了3千公里，全台首創照顧「珍珠媽媽」，上半年工商考察團200餘團、投資1800億，他說，路平、燈亮、水溝清，這是最基本的，連這做不好，市政府沒有存在價值。

他還表示，有兩樣工作做不好，政府就要下台，第一就是教育，如果沒辦法讓下一代更強壯、更有智慧、知識，這政府是不及格的；第二是照顧弱勢，世上苦人真的非常多，尤其是高雄特別多，所以一定會認真努力去做。

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