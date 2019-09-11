敗選5年後 連勝文吐秘辛：選舉近半時間 內部人扯後腿

2019-09-11 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚（10日）參加台北市里長授證餐會，提及連勝文、丁守中敗選經驗，形容丁是「溫吞吞三腳踢不出個屁」，引發熱議。連勝文今日（11日）在臉書發文吐露敗選心聲，稱柯陣營抹黑太兇以外，也表示「我選舉時，有將近一半時間，都在面對內部人扯後腿。」

連勝文發文表示，2014年自己敗選只得約61萬票，黨中央認為跟執政表現、太陽花無關，完全怪候選人自己，也有人說若是丁守中選，就不會是這結果。2018年國民黨大順風，柯文哲市政一蹋糊塗，又有「韓流」加持，結果丁守中只得了57萬票，比他當時候還少。

連勝文說，柯文哲2014年因為太陽花，加上民眾對國民黨執政不滿，同時選舉過程中，柯及柯的團隊不擇手段，用各種假新聞及網路霸凌，再配合特定媒體及名嘴黑他，最後得了85萬票，但2018年，他卻只得了58萬票，扣掉民進黨24萬票，表示最少有3萬人上次投他，這次棄他而去！一個市長做4年再遜，也不應該開這種票吧？

連勝文指出，很多人不知道，在2014年許多名嘴對他的攻擊，在選後經過「漫長」的司法驗證，都已證明是抹黑，雖還了他清白，傷害已經造成，經過司法驗證是柯陣營自導自演的「老鼠尾竊聽事件」，到了現在還有許多人認為是他在竊聽。

連勝文表示，柯陣營在選舉時被抓到，有30幾個IP，每天半夜固定攻擊我及家人，但柯文哲被記者詢問時裝瘋賣傻說，這是支持者個人行為，大家就不追究了。他指出，媒體及部分選民，對柯白癡式的寬容，正是柯文哲今天還能夠持續興風作浪的主因，「這也是為什麼當初他可以污辱我是神豬，現在又能說陳菊是肥國瑜，竟然還沒事」，因為有什麼樣的選民，就會有什麼樣的候選人。

連勝文說，柯文哲的確看穿了國民黨內部的許多矛盾，也藉此操弄。這些矛盾的形成與過去十幾年來國民黨的主事者、領導方式及許多內部紛爭有極大關聯，因此國民黨內常常會有誰也不服誰，也見不得人好的自私情結。

他自曝，「有將近一半時間，都在面對內部人扯後腿」，國民黨人如果持續被自己的情緒或私利所蒙蔽，甚至以沒有根據的假新聞，自以為清高的去質疑在前線作戰的同志，這就是在重蹈2014年的覆轍。

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