「視網膜」接受BBC專訪：盼《眼球》凸顯憲法與現實落差

2019-09-11 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube頻道《眼球中央電視台》自詡為「正統中國官媒」，以模仿中國央視卻藉此諷刺時事的節目形式迅速走紅，至今已有逾46萬名訂閱者。主持人「視網膜」接受專訪時指出，希望節目能凸顯《中華民國憲法》和台灣現實的反差。

憲法規定之領土至今曖昧不明

本名陳子見的「視網膜」日前接受《BBC中文網》專訪，他將〈央視一分鐘〉節目定位為包裝過的評論，而非一般的新聞節目。他也強調並不會去支持哪個政黨，只希望呈現各方聲音。

陳子見表示，節目主軸是希望呈現《中華民國憲法》的荒謬之處，即所謂「中華民國領土」至今仍不清楚。他認為全世界只有台灣能體現這樣的矛盾性，因此想把這個有趣的點發揚光大。

事實上，大法官曾於1993年針對憲法領土問題作出釋字第328號解釋，但解釋文僅表示「固有疆域範圍之界定，為重大之政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關予以解釋」。

諷刺性政治節目是種「出口」

對此，美國內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）政治學助理教授王宏恩（Austin Wang）也認為，《眼球中央電視台》的節目其實問出許多台灣年輕人對憲法的疑問。

王宏恩指出，台灣年輕人大多反對統一，沒有特定的政黨認同，也沒有經歷過台灣民主化時期及修憲的討論，因此「中華民國領土與事實之間的差距，是個不知道怎麼開口的問號」。

王宏恩也從政治學的角度分析，台灣許多民眾認為政治太過複雜，隱約知道某些政治人物的作為錯誤卻無力改變，此時「諷刺性政治節目給民眾一個出口」，讓他們知道有其他人抱持著與自己同樣的道德判斷。

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