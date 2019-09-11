韓國瑜國政顧問團 新增體育、客家、原民、觀光4個小組

2019-09-11 13:18

〔記者施曉光／台北報導〕月前公布有20個小組的國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團，今天公布再增加體育、客家、原民、觀光等4個組別，其中體育小組召集人由前女籃國手錢薇娟擔任。

韓國瑜國政顧問團指出，有感於台灣體育一直未受重視，每逢重大國際賽事，就暴露出許多選手培訓、資源不足、選手職涯發展等問題，所以特成立體育小組，期盼能增強全民競技實力，透過國家運動賽事產業提升國家能見度。

鑑於台灣客家族群人口有將近420萬人，在整理國家結構中占有其絕對地位，顧問團也新增客家小組，由前行政院客家委員會主委劉慶中擔任召集人，負責召集北中南各區域的客家學者及有志客家青年共同討論客家政策。

此外，韓國瑜國政顧問團指出，截至今年7月統計，全台原住民總人口數逾56萬人，基於保障原住民族之地位及政治參與，以及對其教育文化、交通、醫療、社福等方面的保障同時促進發展，新成立的原住民小組召集人由前原民會主委林江義擔任，成員包括熟稔原住民文創產業發展研究的開南大學教授尤天鳴以及桃園市議員簡志偉。

韓國瑜國政顧問團還決定將觀光政策從原本納入交通政策組抽離出來成為單一小組，成員包括學者、民宿旅館業者及旅遊數據分析業者，將負責制訂涵蓋地區性、全國性甚至國際性視野的觀光政策。

該顧問團並指出，社福小組最近納入新住民政策研擬，將借助國民黨立委林麗蟬以及前內政部移民署署長莫天虎，制定最符合新住民需求的政策。

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