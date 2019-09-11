韓國瑜造勢6大場 館長質疑「錢從哪裡來」

2019-09-11 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜日前在造勢晚會上公開向「黑韓產業鏈」嗆聲「放馬過來，恁爸等你」，網紅館長陳之漢開直播怒批「恁爸」是極其污辱的用語，結果遭到韓粉攻擊，館長昨晚直播表示，自己並非官員、沒有拿稅金，不應拿他與韓比，他也進一步質疑，韓國瑜造勢經費來源為何。

館長在直播中怒批韓粉把他跟韓做比較，質疑他也愛罵髒話，但館長說自己不是地方父母官，沒有拿大家的稅金，罵髒話就跟市井小民一樣，「我又不是要選總統，連里長都不是」。

館長進一步表示，光看韓國瑜今年造勢第六場了，「你去問那個老灰仔，大家都有拿到錢耶，那些錢從哪裡來，現場那些錢從哪裡來」。他以自己曾辦過凱道活動為例，「最便宜也要190萬，什麼都沒有，他們那個什麼都有，我們舞台那麼小，他們舞台那麼大，跟你講，光那個舞台就好幾百萬」。館長還說，他去辦健美賽，小場一天就要花40萬，「他那個大場至少幾百萬幾千萬，這些錢到底從哪裡來。」

他怒批韓粉把他跟韓做比較，說館長也常罵髒話，但他說自己不是地方父母官，沒有拿大家的稅金，「我罵髒話就跟市井小民一樣，我又不是要選總統，連里長都不是，今天你要選總統，所有人都在討論你，你不要拿他跟我比。」

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