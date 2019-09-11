被韓粉噓下台後 蕭旭岑：審慎考慮是否再讓馬參加韓造勢活動

2019-09-11 09:12

〔記者施曉光／台北報導〕由於參加國民黨總統參選人韓國瑜8日新北造勢活動遭韓粉鼓譟被迫下台，昨晚又與韓國瑜在「中國國民黨2020勝選暨本黨台北市里長服務促進會授證典禮」同場不同台，引發外界揣測馬、韓關係，「馬英九基金會」執行長蕭旭岑今早接受廣播節目專訪澄清說，馬昨晚並沒有刻意避見韓，而且刻意提前到現場，預期要與韓碰面握手，但由於現場人太多，媒體太熱情，兩人才沒遇到。

對於8日新北市造勢晚會風波後，未來馬英九還會不會參加韓陣營的造勢活動？蕭旭岑說，這是幕僚人員的責任，如果還可能發生韓粉鼓噪噓聲的情況，會審慎評估考慮是否再讓馬英九參加。

馬要為郭台銘負責？蕭嗆韓粉：打著韓旗反韓旗

蕭旭岑並向韓陣營喊話，為何有一些打著韓家軍旗號的人，會質疑馬英九當晚演說內容，還質疑馬英九要為郭台銘的事情負責，「這不是打著韓旗反韓旗嗎？」「這是害韓市長」，他還說，對於這些打著韓家軍名號的人，韓國瑜與韓陣營要非常小心。

對於8日晚現場許多韓粉質疑馬英九說話時間太長，吹捧昔日政績，蕭旭岑表示，「這樣對嗎？」今天人民為何要選擇國民黨？是因為人民受夠了，馬政府8年期間兩岸和平，依法治國，馬英九只是把這種情況與蔡政府做對照，說服理性的中間選民，難道只有激情的方式？馬英九有何不對？況且馬英九如果不講政績，民眾為何要選擇國民黨？「如果只因為馬總統說過去做得好，就噓馬，這些人真的是韓粉嗎？」

此外，蕭旭岑指出，昨晚在台北市的活動是國民黨台北市黨部臨時通知馬辦，而且昨晚6點半馬英九原本就有一場作東的宴會，馬英九已經配合，很勉強的趕行程，時間到了就要離開趕赴宴會，不能失禮，況且馬英九與國民黨主席吳敦義、韓國瑜8日就已經同台過，外界不用過度解讀。

馬辦昨下午才知韓6點到 但馬行程已定

蕭還說，由於昨晚上一個行程提前結束，所以馬英九才提早在預定6點抵達的時間之前到達現場，而且馬辦是在昨天下午才知道韓國瑜6點要到，因此馬英九原本就預期要與韓國瑜見面握手，最後沒有遇到，原因可能是人太多、媒體太熱情。

對於8日在新北市晚會中演說到一半被迫下台，蕭旭岑指出，當晚馬英九等待韓國瑜一個多小時後，才被安排上台演說，而且努力幫韓國瑜助選，群眾卻突然鼓噪，還被要求下台，任何人遇到這種情況都會十分錯愕，如果當時知道韓國瑜到場，馬英九會自行收尾，但現場並沒人告訴他，還被主持人要求結束演說。

有關韓粉質疑馬英九鼓動郭台銘參選，蕭旭岑說，當初郭台銘參加黨內初選，馬英九是被告知，今天很多人卻說馬英九要負責，難道馬是郭的爸爸？為何郭的行為，要馬來負責？況且郭是黨員，也是初選參加者，如果要整合，應該是黨中央與韓國瑜要努力，如果把責任都推給馬，有點奇怪。

他重申，馬英九是國民黨的前主席，對於國民黨的提名人選，一定全力支持。

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