黨務主管黑韓？ 國民黨要求提報告

2019-09-11

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕針對週刊報導國民黨次級團體「OpenKMT」是「黑韓部隊」，國民黨行管會副主委李福軒就是「OpenKMT」成員，並在群組批評韓國瑜八日新北造勢活動有三大錯誤，國民黨文傳會代理主委程美華昨對此指出，行管會主委邱大展已要求李福軒提出報告說明。

李福軒：內部分析討論被曲解

韓國瑜競總北辦副執行長、立委許淑華表示，韓陣營做不好的地方樂於改進，但希望透過內部傳達，避免讓外界有操作空間。

據報導，李福軒在八日晚間韓國瑜新北造勢活動結束後，在「OpenKMT」群組中指出韓國瑜犯了三大錯誤，分別為：一、將牌匾說成墓碑；二、遲到一小時；三、未阻止韓粉噓馬英九下台，並指韓的錯誤關乎知識與人品。

邱大展表示，李福軒有向他解釋，在群組中的發言只是點出八日新北造勢活動有一些錯誤，一些謾罵韓國瑜的言論內容，都非出於自己，至於群組是哪些人在對話，則請李福軒提供相關內容說明，他提醒李擔任黨務幹部，要謹慎避免造成黨的困擾。

李福軒發出聲明表示，該團體的討論群組絕非「黑韓群組」，對韓國瑜策略充滿擔憂的內部分析討論，被曲解成對外公開酸韓、黑韓，從中作梗分化黨中央與韓國瑜團結整合進度，造成不必要的困擾，他深感遺憾。

本身是「OpenKMT」共同創辦人的李福軒表示，「OpenKMT」是開放多元的討論平台，採取海納百川態度，光譜寬廣，許多不同意見者在群內交流甚至交鋒，屬正常現象，他所發表的意見是群內多元意見的一環，不代表團體作為平台的任何立場。

李福軒指出，他所發表的言論為群內輔選韓國瑜的優劣勢分析討論，並對黨主席吳敦義有失公平的抹黑言論予以駁斥，堅定響應吳敦義號召，一心支持韓國瑜，以團結大局為重。

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