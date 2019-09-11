酸選台北市長佛系打法 韓批丁：溫吞吞三腳踢不出個屁

2019-09-11

〔記者郭安家、楊心慧、王榮祥／綜合報導〕國民黨台北市黨部昨晚為總統參選人韓國瑜舉辦「國民黨二○二○勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，前總統馬英九提前到場，僅待十多分鐘即快閃，並未與韓同台。國民黨主席吳敦義被問及馬韓未碰面表示，團結不一定要碰面，只要同心協力就團結，相信馬毫無疑問、一心一意全力幫助韓當選總統。

參加活動馬快閃 沒和韓同台

韓國瑜致詞時則提到藍軍不挺自家人問題，韓說，國民黨四年前提名連勝文選台北市長，從一片叫好變成疑問「為什麼不提名丁守中」，韓國瑜說：「四年後我們就真的提了丁守中，一開始聲望非常好，又是大學教授，最後又開始說了：『佛系打法』，我說我們佛教徒時常拜南無阿彌陀佛，從來也沒有聽過什麼『佛系打法』，不講話、不做事、也沒有動作、什麼都不弄，溫吞吞三腳踢不出個屁，搞到最後大家開始沒有信心，『藍軍開始懷疑為什麼不提蔣萬安』。」

韓強調，如今韓國瑜本來是超級戰將，慢慢的喝酒、抱女人、打麻將各種說法都來，到最後喪失信心問「為什麼不提朱立倫、周錫瑋」，他在現場喊話，大家要有信心，絕不能動搖。

在八日發生馬英九於韓國瑜造勢場中斷演說被噓下台事件後，馬、韓昨天再度出席同場造勢活動，馬原定晚間六點廿五分到場，卻提早於五點五十三分抵達，隨即進場與樁腳握手，僅花約十多分鐘即快速離去。韓國瑜表定六點到場，卻遲到約五分鐘，韓從大廳進場拉票，馬卻從會場另一個出口走至大廳離開，馬、韓同場沒同框、沒同台、沒握手。

另，對於高市副市長李四川是否銜命與前新北市長朱立倫溝通「韓朱配」，韓國瑜昨指出，他與朱立倫都有共同理想，希望國家越來越好；他與朱立倫有廿年以上的交情，也有共同的擔心、就擔心台灣未來，溝通的管道非常暢通，完全沒問題。

被問到郭台銘可能參選？吳敦義回應，有問題狀況要處理，但也不能過早或過晚，需在適當時間，若違背黨紀違紀競選，就會處分，不過要看事實認定，需先經過國民黨小組、中常會，最嚴重處置是撤銷黨籍或開除黨籍。

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