「恁爸等你」台語小教室 館長酸爆韓國瑜、韓粉

2019-09-10 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜日前在故鄉新北市舉辦首場造勢晚會，公開向「黑韓產業鏈」嗆聲「放馬過來，恁爸等你」。對於這句話，網紅館長陳之漢開啟台語小教室，教大家這是一句極其污辱的用語，他也大酸「韓總說出來怎麼是髒話，而是庶民語言，但館長說出來就是髒話。」

館長在直播中一臉正經的說，要教導大家「恁爸等你」這句話，所謂恁爸就是「我你爸爸」，有另一句成語相輔相成，就是「恁祖媽等你」，也可以應用在生活上，像是「恁小妹等你」、「我阿雄等你」。但館長強調，「恁爸」是極其污辱的用語。

館長話鋒一轉、開酸韓粉，他說韓粉常常批評他是一個滿嘴髒話，沒有文化水準的人，身為公眾人物卻口出惡言，教壞小朋友，所以韓國瑜「大總統」講出的「恁爸等你」不是髒話，是一個普遍用語，因為他是韓總，所以他罵出來就不是髒話。

接著是如何應用，館長搞笑舉例「如果老師說要來家裡輔導，小朋友就說『恁爸等你來厝內啦』」、「跟女生要line，就說『恁爸等妳給恁爸line啦』」，他說「這是『總統』用語，這不是髒話」。

館長說，有媒體說這是庶民用語，「這不是說不禮貌，非常的有禮貌」，以後我們出去，逢人就說恁爸。館長諷刺，韓總說出來怎麼是髒話，而是庶民語言，但館長說出來就是髒話。

館長最後感嘆，看到新聞覺得啼笑皆非，「恁爸等你」是兄弟流氓最喜歡嗆的話，「果然韓總以前有這個套路」，正常來說這句話都是與火爆的事情有關，「像這麼骯髒，這麼下三濫的話，謝謝韓總把它變成金玉良言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法