一言堂？ 網友留言反對 藍營議員竟全回「1450」

2019-09-10 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨籍的基隆市議員呂美玲已連任五屆議員，由於基隆市政府正進行調和街改善工程，將人行道從2公尺擴增至2.5公尺，車道則縮減為3公尺，引發當地部分居民擔心有行車安全疑慮而抗議，呂美玲親身到場協調，並在臉書上發文，不過有網友在留言中發表不同意見時，呂美玲竟全回「1450」，讓不少網友傻眼。

基隆市政府爭取9000萬元經費，要把全長2350公尺的調和街整頓成景觀示範道路，其中人行道拓寬引發當地居民疑慮，認為恐怕影響行車安全；呂美玲在臉書上表示，希望能變更設計，依照多數用路人的需求，將被縮減的車道寬度恢復3.5到4公尺，還給汽、機車用路人安全。

不過，有網友認為人行道拓寬對行人安全有保障，因此留言表達反對意見，表示「拜託可以給行人一個安全舒適的行走空間嗎？先進國家都在以人為本來規劃，你還在以車為本」、「台灣行人命不值錢」、「身障人士和行動不便的老人都不算數了？」、「原來調和街是四輪專」、「哪裡窄？是說外側的違規停車讓車道很窄嗎？」

呂美玲對於這些反對全部一律回嗆「1450」，也引起網路許多討論，臉書粉專「Taiwan 阿伯 in Scotland」也分享這則訊息，讓不少網友表示「國民黨的還在自我感覺良好喔」、「原來的人行道寬度，隨便一個設備箱就完全擋住行人空間」、「基隆就是欠缺人行道啊」、「意見不合全部貼上1450就是了？」、「他鍵盤故障只能打這四個數字嗎」。

呂美玲臉書貼文：

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