路坑坑洞洞惹民怨 調和街路平計畫今動土

2019-06-10 18:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市潮境公園生態保育區、國立海洋科技博物館，近年來，成為熱門的遊憩景點，其中，調和街是從62快速道路通往潮境公園生態保育區、潮境公園的主要道路，但調和街拓寬後整整10年未重鋪，路面坑坑洞洞被市民常抱怨；市府今年爭取9000萬元，要把全長2350公尺的調和街整頓成景觀示範道路，工期9個月。基隆市長林右昌說，調和街路平計畫攸關基隆市門面，完工後將可大幅提升周邊環境景觀、生活品質。

林右昌和多位基隆市議員，今天出席調和街工程動土典禮。林右昌說，北起北寧路，南到深澳坑路的調和街，與新北市瑞芳區相接，2009年拓寬至今整整10年，都沒重鋪過，很多中正區議員爭取道路改善，終於等到今天。

林右昌說，在中央的大力支持之下，將近9千萬元的總經費，獲營建署核定補助82%（7364萬元），市府自籌18%（1616萬元），工程內容包括電線桿下地、人行道拓寬等，建置完成以後對於周邊環境景觀、生活品質的提升，將有很大助益。

市府工務處表示，中正區調和街北起北寧路往南至深澳坑路，與新北市瑞芳區相接，也是前往本市重要觀光景點潮境公園、海科館必經通路，現況無連續綠帶建置，且人行路幅狹小，影響公共通行空間，天際線弱電系統及台電電纜線穿越凌亂，影響市容。

經市府向內政部營建署「提升道路品質計畫」提案，預計將以9個月時間完成調和街工程，計畫內容包括人行道拓寬，並施作供給管，透過本計畫實施及台電電桿一併下地，市容及天際線將重新被整理，重塑一條由淺山地景到海洋地景的景觀道路，與潮境公園及海科館互相輝映。

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