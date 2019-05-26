韓國瑜「路平」又破功 網友PO道路補丁照引熱議

2019-05-26 11:47

首次上稿 11:20

更新時間11:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被柯P諷政治100分，市民也要韓把心思多放在市政，韓國瑜常以「路平」當自己引以為傲政績，但繼市議員黃明太質詢時批湖內區、茄萣區的道路品質差，還出了人命，今又有網友在粉專「岡山人」po出多張照片，指責羊肉特產的觀光區道路既不平，又落漆、補丁，嘲諷韓團隊的馬路「很有特色」。

高雄市府今受訪表示，該路段是自來水公司在岡山的工程，是部分路段完工後的暫時回填，才會出現脫漆、補丁等情況；基於安全考量與地方民眾反映，市府會聯繫水公司工程單位，評估在部分工程完工區域、先做局部妥適的路面刨鋪。

沈姓網友於「岡山人」粉專上po出多張道路照片，留言「柳橋西路是經營岡山羊肉特產的觀光區，馬路畫的很有特色」，照片上的道路相當不平順，多處曾補鋪像衣服補丁，包括人行道、機車道等標示全褪色「落漆」。

網友轉貼分享並紛紛留言，不少人留言「高雄發大財」、「才做5個月的市長~韓粉們可以說嘴好像已經做了5年的政績炫耀」、「這也太扯了」、「機車道今年舖的有夠糟糕的」，一名宋姓網友回應表示，岡山通校路也是坑坑洞洞的，之前還有半夜騎車的老婆婆撞到坑洞跌倒。

白眼女神議員黃捷也表示，89萬市民在半年前相信韓市長，給了他機會為高雄服務，然而只過了短短150天，市長竟然就這樣揮一揮衣袖，只留下還沒找齊的局處首長、還沒成立的青年局、不知道有沒有要裁撤的毒防局、還不知道會不會成立的資訊局，且甚至任內的第一本預算都還沒編。

甚至就連唯一可以稱為政績的路平，經過了這幾天，在市長標準只算積水的降雨，就已經好幾條路破功，高雄人還沒發大財，韓市長居然已經想好，未來的韓總統辦公室要設在左營軍區？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法