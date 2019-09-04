全台僅有！ 地標電梯動工 林右昌：翻轉基隆

2019-09-04 11:22

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市串聯中正公園的2座電梯，今天上午在義二路舊二分局橋式起重機造型豎梯位置舉行動土典禮，預計在110年完工，將是基隆新亮點，基隆市長林右昌說，這2座電梯將是全台絕無僅有的。

這2座電梯很特別，在義二路二分局舊址將興建港區吊貨櫃的橋式起重機為造型，主體柱高約58公尺，橫向的天空步道約600公尺長，可以抵達中正公園主普壇後方平台。

另1座電梯是在很有歷史的信二路防空洞裡，從防空洞裡鑿井設置透明的圓形電梯，近4樓高，可以直通忠烈祠前方的平台，散步到主普壇。

這2座電梯總經費3億多，中央補助2億6千多萬元，基隆市自籌約1億。

市府今天上午在義二路二分局舊址舉行動工典禮，立委蔡適應、副議長林沛祥和多位議員里長共同參加。

基隆市長林右昌說，城市轉運站和這2座電梯將是翻轉基隆的關鍵建設，電梯完工後，老人家不必再爬樓梯，可以將廟口商圈梯遊客，或是郵輪觀光客帶上中正公園，眺望基隆港美景，可以把廟口、義二路商圈和中正公園形成觀光消費迴路，提升基隆市觀光廊帶，他也感謝立委蔡適應在中央爭取經費。

蔡適應說，基隆中正公園是台灣八景之一，又是郵輪母港，在世界各地山城都有電梯可以坐到山上賞景，因此說服中央補助基隆山海城串聯再造計畫，市長林右昌落實基隆願景。

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