曾遭韓粉出征 侯友宜：歡迎大家到臉書留言

2019-09-10 11:27

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜的粉絲近期惹出不少爭議，從日本學者臉書被批評留言灌爆，到前總統馬英九致詞時遭噓下台，被外界貼上韓粉就是不理性，過去也曾被韓粉在臉書上攻擊的新北市長侯友宜，被媒體問及此事，他說，尊重每個人的意見和想法，唯有尊重別人才可以得到大家支持的力量。

侯友宜今天受訪時表示，謝謝大家關心，不管是韓粉或民眾也好，非常歡迎到他的臉書留言，其實越多人瀏覽，就可以發現自己和在地議員、里長在忙些什麼，多一份對市政關心，也是多一份感謝。

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