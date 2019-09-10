馬被噓下台 北漂最正女主持長文護航韓：獲得掌聲沒很難

2019-09-10 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前天在新北三重造勢，不過卻發生前總統馬英九未完成演說就被請下台的尷尬場面。對此，北漂最正主持人李明璇粉專發文表示，三重造勢她在台上第一線，每個環節看得一清二楚，並提出3點長文「想做個平衡報導」，不過部分似乎在替韓護航，並於文末標記「你越黑我越挺」。

李明璇在文中指出，首先，韓是從後台左側上台而非安排大進場，並稱能見證吳敦義、馬英九含演說時間到合體上台，至少待了1小時，「可是，並不是韓市長遲到讓他們等」。

李明璇在文中提到，其次為別意圖導向韓又遲到，並解釋韓照原訂時間「準時抵達」，但大型造勢場控不易、「前面好幾位拿了麥克風就欲罷不能的人很多」，耽擱到時間，為讓表定演講者講完，比較晚Cue韓入場，表示對黨內前輩尊重。

李明璇在文中提及，第三為別意圖導向故意打斷馬英九演講，以及韓國瑜羞辱馬，並說明當時陸續抗議雜音漸增，她們站在台上的人察覺氣氛不對勁，「不忍心馬總統的面子掛不住，就連他的隨扈都插手進來幫忙翻頁講稿了」，還稱馬身邊的人都盼助馬快速作結，「不是主辦方想故意卡掉他的發言，更不是韓市長的旨意」。

李明璇在文中接著說，馬的講稿是「一本」，而就她所知馬的稿子「都是幕僚寫的」，並稱幕僚們應了解，「這是韓國瑜的造勢場」，而非「馬總統個人的『八年執政報告大會』」，直言寫稿的人需檢討，且強調林豐正、李四川等人「都沒有被噓」、要獲得掌聲喝采「沒有很難」，主持人判斷也正確。

李明璇在文中直言，民眾為何有不滿？為何郭台銘脫隊出選與馬有關？「這才是馬團隊要去深入了解的。」並指少數激動的支持者「該打屁股」，若控制不了負面情緒反應恐不小心間接「害到」韓，而韓「還要為此事而道歉，我也是醉了」。

李明璇在文末讚美馬是「好人」當下很有風度，呼籲「少數有心人士」不必吹毛求疵，「那些根本沒到場的」更不該煽風點火、給綠營「見縫插針」機會，同時強調「你越黑我越挺」。

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