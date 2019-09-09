韓國瑜造勢爆出有動員？國民黨新北市黨部證實了

2019-09-09 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（8）日來到新北三重舉辦造勢晚會，現場擠滿韓粉，韓國瑜團隊聲稱沒有動員，不過卻被民眾以電子公告為證，爆料國民黨議員唐慧琳提供遊覽車，並委託里長動員里民參加，事後國民黨新北市黨部則表示，確實有民代自發動員群眾到場。

韓國瑜新北三重造勢，日前傳出黨內下達「動員令」，此事卻遭到新北市黨部主委李乾龍受訪時否認，不過有民代透露新北市總計動員8萬人，包括市議員、立委提名人及區黨部都參與其中，而造勢當天下午4點半左右確實在國民黨新北市黨部附近發現數輛遊覽車，黨工也表示車輛將會開往造勢會場。

本報也接獲民眾爆料，國民黨籍市議員唐慧琳贊助所在社區2台遊覽車，並委託里長以電子公告動員里民參加，此事和韓國瑜團隊過去對外聲稱「沒有動員」不符。

根據《三立新聞網》報導，國民黨新北市黨部坦承，有民代「自發動員」群眾到場，黨部主委李乾龍表示：「候選人自己動員來的，林國春大概有10部吧，邱烽堯也要選立委嘛，動員一些他的樁腳。」

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