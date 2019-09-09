馬被噓下台還高舉韓的手 徐巧芯：展現風度

2019-09-09 13:01

〔記者郭安家／台北報導〕前總統馬英九昨參加國民黨總統參選人韓國瑜三重造勢活晚會，台上助講時被打斷噓下台。前馬辦發言人、台北市議員徐巧芯今上午指，演講是否無聊，見仁見智，但大家都說韓現在最缺乏論述，對有興趣想要了解的中間選民及知識選民，馬講這些經濟數據，剛好可補足韓團隊現在最需要的，馬是好意，一字一句都幫韓說話。

被問及馬英九演講是否講太長？徐巧芯表示，這是按預定規畫的時間，原本規畫是讓馬講完這些稿子，幫忙擬稿的幕僚，也是以分配到時間去撰寫，馬已盡最大努力去促進團結，並很有風度舉著韓的手，希望韓順利當選。

她說，馬的風度很好，馬辦昨有發聲明感到遺憾，任何一個人遭到這種對待，應該不會很開心，應會覺得有點訝異、震驚。

徐巧芯說，馬英九是受邀貴賓，準時抵達，一起團結造勢，避免被外界見縫插針說不支持韓，這是馬要參加這場團結活動的原因，馬被打斷後，還是一起牽手一起幫韓造勢，展現風度。

被問及韓國瑜知道後是否有表示道歉？徐巧芯說，她昨很晚才在臉書發文，現在還沒有最新的狀況，有沒有連繫，還要再問一下。至於是否希望韓粉給馬總統一個道歉？徐巧芯回應，還有理性的韓粉，留言向她表示覺得不好意思，這樣的韓粉非常多，希望下一次的連繫，可以按照原本的幕僚作業、再三確認的內容上場，不要造成彼此的困擾 。

談到往後大咖會不會不敢替韓國瑜站台？徐巧芯說，她不知道，但覺得大家按照原本溝通好的上場，彼此會比較安心點。

對於自己被冠上「韓黑」，徐巧芯說應該不是啦！雖然很多韓粉留言攻擊，但她說，她不會怪任何人，覺得該講清楚就講清楚，寧願瀟灑一回，不要相怨一輩子。

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