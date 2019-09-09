缺席韓造勢老同事李四川幫緩頰 侯友宜：尊重

2019-09-09 13:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜昨天晚上因市政行程為由，並未出席國民黨總統提名人韓國瑜於新北市的造勢晚會，高雄市副市長、前新北市副市長李四川晚會助講時，為侯友宜緩頰「忙市政是給韓最好支持」，侯友宜今天受訪依然重申，他現在是市長，所以做好自己的本分，獲得市民認同。

媒體追問，是否很感動李四川幫他說話？侯友宜則說，「每一個人的關心跟想法，我都非常尊重」，他現在最想做的事，就是靜下心全力以赴，逐一兌現對新北市民的承諾，離選舉還有段時間，更應該專心做好市政工作做好，現階段還是全力拚市政。

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