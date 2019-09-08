韓國瑜造勢》空拍機亂飛！警方動用這支全搞定

2019-09-08 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日晚間在新北三重水漾公園舉辦造勢大會，有民眾發現新北市警局出動電波干擾器，讓天空中的空拍機受擾後緩緩下降，卻遭韓粉質疑卡韓，其實是因為該處為「機場禁航區」，警方為維護飛安做出反制行動。

批踢踢實業坊、臉書粉絲專頁「臺灣の製藥」先後貼出同一張照片，鏡頭前方為1名新北市政府警察局刑警，他手上拿著一把看似巨大的槍械，其實是電波干擾器，瞄準天空中的空拍機後扣下板機，遙控器發送的電波開始受阻，無人跡便定速緩緩降落地面。

鄉民根據「flyerlee」網站資訊指出，大台北地區有劃分「機場禁航區」、「日夜線航區」、「其他禁飛區域」，以及「限飛行機場飆高60公尺以下區域」，韓國瑜的造勢地點剛好位於「機場禁航區」，範圍內禁止運行任何飛行器，以維護客機飛行安全。

網友們得知此事後，紛紛留言指出「還以為侯友宜卡韓」、「原來如此，不是國家機器動得很厲害」、「韓導也要被擊落了嗎」、「所以為什麼空拍機要考照就是這個原因」、「那邊不能飛哦，很久以前就有貼牌子了」、「咱韓國瑜不是最討厭國家機器了嗎」。

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