日媒評郭韓參選2020可能一同落選 郭辦回應了

2019-09-08 12:33

〔記者陳柔蓁／台北報導〕日媒評論鴻海創辦人郭台銘參選，增加國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜一同落選的可能性？郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天回應，「這是日本媒體的觀察，不多做評論，今天早上也跟日本媒體溝通，該媒體表示這是他們就郭台銘言談，做出的觀察。」

鴻海創辦人郭台銘（7）日前與日媒茶敘，後多家日媒釋出「郭台銘表態準備好參選總統」，蔡沁瑜說，「郭台銘在席間向日媒表達，對台願景有興趣，並強調台灣獲利、美國達標、中國轉型，提到兩岸、未來與美國、日本關係，郭台銘先生強調，如果未來他當選總統，會帶1000家企業到美國投資，很有可能是這句話，讓日媒認為他已經做好參選準備，郭台銘先生也說，任何一項決定，他必須要謹慎思考，很多事情如果都準備好，只差決定的話，請給他多一點時間，讓他把這個決定做好。」

對於外傳郭台銘本月17日將再度造訪華府拜會川普，蔡沁瑜表示，還不知道時間點，目前郭與白宮雙方都忙，但溝通密切，一直在喬雙方有空的時間。

另外傳出郭陣營將在台灣北、中、南、東各設立競選辦公室、在22縣市的交通熱點設立連署站，並將媒體發言小組擴編為政論節目組和時事回應組，蔡沁瑜則表示，許多人都熱心提供意見，他們都在參考，事實上，台灣各地包括離島都有許多人願意提供辦公室給郭陣營進行連署，現在就等郭台銘在9月17日前做最後決定。

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