破除「宮鬥論」！ 曾馨瑩友人：她全力支持郭董

2019-09-08 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘參選明年總統箭在弦上，團隊也找來蔡沁瑜、高虹安等「美女幕僚」。日前有消息指出，原本擔任發言人的永齡基金會執行長劉宥彤的發言引起夫人曾馨瑩不滿，遭郭董冷凍，更有「宮鬥劇」之論。但據悉，曾馨瑩對於郭台銘做的決定，一向是全力支持，她也在背後默默關心郭的健康和行程。

據ETtoday新聞雲報導，有知情人士表示，劉宥彤在國民黨總統初選時，表現過於強勢，使得團隊其他要角頗有微詞，就在郭台銘輸掉初選後，劉宥彤似乎就成「戰犯」，但團隊僅對初選做檢討，並未像是部分媒體所述「鬥爭」情形。

而在「宮鬥論」傳出後，郭台銘團隊認為是有心人士惡意放話，刻意製造內部不和，但連署期限在即，團隊根本無暇顧及此事。

消息人士還指出，在國民黨總統初選時，就有各種關於曾馨瑩「後宮干政」傳聞，但根據曾的友人表示，這些都非事實，很多與真實情況有出入。

消息也提到，曾馨瑩曾經告訴友人，對於郭台銘所做的一切決定，她一向是全力支持，且只要有任何可以幫忙的地方，也會義無反顧跳出來。

至於為何曾馨瑩在初選時沒有角色與聲音，消息人士表示，或許是郭陣營有其他考量，但她仍關心郭董的身體狀況和行程，每天最多只問「幾點到家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法