韓國瑜今踩點「郭董發跡廟」 郭辦：看新聞才知道

2019-09-08 12:15

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜今（8）日將在新北市舉辦造勢大會，造勢開始前將參訪有「郭董發跡廟」之稱的板橋慈祐宮，郭陣營是否有感受到威脅？今郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜回應：「韓市長今天的造勢，我們先前不知情，是看了朱立倫、侯友宜都不出席的新聞才知道。」

因韓國瑜近日不斷失言、出包，媒體推測這場造勢人數恐怕不會很多，蔡沁瑜回應，「我們沒辦法預見造勢人潮，而當下郭先生在乎的是怎麼為2300萬人民好。」

媒體提問，「前總統馬英九說，關於參選，郭台銘知道自己該怎麼做，郭馬有談過嗎？」蔡沁瑜說，「沒有聽到馬前總統這句話，所以無法多做回應，但好像有聽見馬前總統說，一切依照黨規定辦理。我覺得這是國民黨那邊的事，在事情發生之前，我們沒辦法多做說明。」

媒體提問，國民黨屢次放話，郭台銘參選就開除黨籍，若有黨籍立委參選人違規助選，只要有證據一律「殺無赦」？蔡沁瑜重申，郭台銘強調自己「要選就是獨立參選」，國民黨發生任何變化，都不會回國民黨，而郭陣營對國民黨的決定，不會、也沒有立場干預，再強調「國家利益大於政黨利益」。

外傳郭台銘積極拉攏藍營立委參選，蔡沁瑜說，「有些朋友主動拜訪，我們不可能拒絕，大家來者是客，有需要郭先生站台，他都樂意。」至於郭陣營和周守訓互動密切，蔡沁瑜表示，周守訓在政界資深有很多好友，大家相互了解一下局勢，也無可厚非。

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