前朝官員貼花媽與日賓照︰文明與品質不到1年快速崩跌

2019-09-08 11:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本學者造訪高雄市長韓國瑜的「被遲到事件」，引起軒然大波，前高市府官員陳瓊華在臉書貼出花媽與來訪日賓的照片，強調「文明與品質，曾經以為已是城市堅不可摧的根基，不到1年卻快速崩跌！」

高雄市長韓國瑜6日與東京大學兩岸關係研究小組學者松田康博等人會面後，自豪地說他沒遲到，反而是等了日本人25分鐘，第一時間還忘了帶名片。松田康博事後連忙在臉書上PO文澄清，直指是韓市府臨時換了地方。

整件事成了國際笑話，松田康博今天凌晨重啟臉書，以「被遲到事件」來形容這起爭議，並接受韓競選團隊的說明與道歉。

前高市府國際暨行政處處長陳瓊華，看了相當感慨，今早也在臉書貼出多張花媽與來訪日賓、以禮相待的照片。

她表示「同一個空間，同樣是日賓來訪，同樣代表高雄的市長，日本駐高雄代表新任到訪，雙手奉上名片、送客送到門口、互相致敬」、「來訪知事生日，端出大壽桃中還有小壽桃，為『桃太郎』知事慶生」。

陳瓊華感慨：「那曾經是個充滿對話、愉悅、友誼、談合作的國際舞臺，現在就是不停的尷尬、出事再出事。」

陳瓊華批說，儀節、相待，就是呈現主人家的品質，文明與品質，曾經以為已是城市堅不可摧的根基，不到1年卻快速崩跌！貴賓室中的失序、謊言、粗暴，放大來，就是這個城市正在上演的場景。

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