向日本學者致意 范世平：讓您遇到既壞又笨的韓國瑜

2019-09-07 14:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕日本學者6日訪問高雄巿長韓國瑜卻因市府通知地點有誤發生遲到，韓對媒體脫口「今天我沒有遲到，我等日本人等了25分鐘」，引發日本學者松田康博在臉書上反擊，韓國瑜最後向日方致歉。台師大政治所教授、陸委會諮委范世平今天在臉書說，「松田教授，辛苦了，讓您遇到一個既壞又笨的韓國瑜。」

范世平表示，他與松田康博教授是老友了，2015年寫的書「習近平對台政策與蔡英文挑戰」，還勞煩他寫了推薦序。昨天松田教授成了台灣知名度最高的日本學者，沒想到竟然是因為韓國瑜。為什麼說韓很壞？明明前天還約定昨天早上11時20分在鳳山見面，松田教授等人11時就到了鳳山的捷運站；結果市府臨時通知改成四維行政中心。松田教授等人趕搭計程車過去，11時35分抵達，韓劈頭就說，他等日本人等了25分鐘。

范世平解釋，韓國瑜的壞，就壞在明明是他不遵守前天的約定，臨時改地點，害別人遲到，還要一副寬大為懷、不計前嫌的樣子，說「多多體諒貴賓」、「我完全不介意」。這根本說吃盡對方豆腐，得了便宜還賣乖。

范世平說，韓國瑜的壞，就壞在惡整人家。日本人明明很守時，行事按照計畫；韓就來個突襲，臨時換地點，讓松田教授一行措手不及，手忙腳亂，臨時要叫兩部計程車也不是那麼容易，最後讓日本人守時的形象也破壞殆盡。

范世平指出，韓國瑜的壞，就壞在他想報一箭之仇。8月22日韓要與日本自民黨青年局長及90位議員見面，結果遲到25分鐘，引發外界批評。昨天韓志得意滿的說，他等了日本人25分鐘。韓國瑜的壞，就壞在明明是他可能遲到，卻嫁禍他人。「韓搞不好11點之前就在四維，但來不及在11時20分趕到鳳山，這樣等於再對日本人遲到一次，外界一定會更罵他。」

范世平認為，韓國瑜的壞，就在以後他若遲到，外界不要再罵他了。因為他這次對日本人遲到都可以「以德報怨」了，以後他遲到，外界也應該比照辦理。不過，韓國瑜的笨，在於太不了解松田教授。韓以為日本人都很含蓄，吃了悶虧摸摸鼻子就算了，何況是來高雄作客。沒想到松田非常了解台灣，也感染了台灣人不願意被打壓的個性，立刻就在臉書澄清。結果，「韓想使壞，卻被自己搞壞。」

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