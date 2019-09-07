「棄藍投綠」拖累家人 陳師孟追憶岳母溫暖支持

2019-09-07 23:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟的岳母週四離世，他在最新的「尖尾週記」表示，參與反對運動以來，最大的痛苦就是連累到家人，包括內人與兩個女兒都受到親友和同學的「杯葛」，但是連岳母也遭到波及，好在她不僅沒有要求他「低調一點」，免得她不好做人，反而拒絕被別人無理霸凌。

陳師孟說，他在求學、留學、教學階段，可以說都屬於「人生勝利組」，但這一切在踏入政治圈，尤其是加入反對陣營，一夕變天。岳母曾向女兒「訴苦」，岳父公司那一批來自「大陸」的員工眷屬們，本來是無話不談的「姐妹淘」，也羡慕她有個在台大任教的女婿，但自從知道他「棄藍投綠」後，立時態度丕變，質問難道不知道「民進黨想把外省人趕下太平洋？」

她起先辯稱：「我女婿和他們不一樣」，但對方日漸升高挑釁：「民進黨是叛亂份子，想推翻政府」，她也不再示弱：「妳們聽別人亂講，民進黨才沒有。」講這些話在30年前，當然得罪了一大票傳統黨國思想下的朋友。

陳師孟說，岳母可能只是出於對他的偏愛與信任，對政治議題沒有很多的思考，但是她有強烈的動機、也勤於學習，想要瞭解她的女婿為什麽會有被視為「大逆不道」的主張。

陳師孟回憶，有一年他在美國進修，70好幾的岳母也來美一遊，凡是台美人社團舉辦的活動，即使有語言障礙，她仍然熱心參加，目的不外要多知道這些「台獨份子」對台灣前途的嚮往；有一回甚至和大家一起到紐約的聯合國廣場，戴著斗笠高呼「台灣進入聯合國」的口號，相信她是有史以來第一位這樣做的「外省阿嬤」。

陳師孟說，有次他在風雨中靜坐街頭，岳母突然出現，以為是來勸他回家，想不到是擔心他著涼生病，買了一雙運動襪要他把因雨淋溼的那雙換掉，絲毫沒有勸他離去的意思，只是在一旁默默關心，現在想起，仍然覺得意外。

陳師孟表示，其後他被阿扁市長找去擔任台北市副市長，幾年下來、頗有口碑，岳母或許有揚眉吐氣的感覺，不但沒有低調一點、反而逢人就說陳師孟是她女婿，遇到選舉，他投票給誰，岳母就添上一票。他這一輩子沒有打算做「網紅」，如果有的話，岳母大人會是頭號粉絲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法