監院糾正「口譯哥」的黨職認定 陳師孟：馬系監委自我矛盾

2019-08-18 00:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院近日糾正外交部任用「口譯哥」趙怡翔為駐美國代表處一等諮議，以及為中央社前記者黃肇珩的優存利息追討案函送考試院會研提聲請釋憲，引發「馬系」與「蔡系」互槓，監委陳師孟在最新的「尖尾週記」提到，兩案同樣引用「黨職不得併公職條例」，明明同一個條例，卻雙重標準，這是「馬系監委的自我矛盾」。

陳師孟解釋，兩案的調查報告都提到「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給予處理條例」（簡稱「黨職不得併公職條例」），條例所稱的「社團」，在第二條明言是指中國國民黨及其「附隨團體」，這個條例把當年國民黨一黨專政時代自頒的「黨職併公職年資互相採計要點」，徹底終結掉，所以是黨國遺緒的眼中釘。

嗣後如連戰、關中、吳伯雄、胡志強等國民黨高官，不得不乖乖繳回溢領的退休金，歸還納稅人。所以這個條例可說是台灣「轉型正義」的一個勝利，對那些「連一個某（職務）都顧不好」的黨政「兩棲部隊」，做了有效的制裁。

陳師孟說，兩案由同一位馬系監委所提，也同樣引用了「黨職不得併公職條例」，「明明同樣一個條例，遇到攻擊民進黨政府的任命案，就衍伸適用，遇到聲援國民黨黨工的退職案，就變成違憲的惡法，這是哪門子的雙重標準？最令人佩服的是，兩個案子的提出僅一日之隔，提案的委員翻臉像翻書，我們正常人未免耽心她會不會人格分裂、精神錯亂？」

陳師孟強調，台灣政府好不容易對國民黨政權進行了些許轉型正義的作為，但是卻對台灣人民完全沒有進行「轉型正義」的思想教育與心理建設，以致連位居廟堂之上的馬系監委，到現在還在伺機而動，想要反轉「轉型正義」的小小成果。蔡總統常說，她的第一任是改革的準備階段，但改革的準備無非就是進行社會教育，為什麽他都還沒見到呢？

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