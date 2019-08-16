糾正外交部任用「口譯哥」 馬系、英系監委互槓

2019-08-16 20:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於外交部任用「口譯哥」趙怡翔為駐美國代表處一等諮議，監察院外僑與教文委員會聯席會議今天通過「馬系」監委仉桂美、江綺雯、劉德勳的調查報告，糾正外交部，並請銓敘部重為審查其簡任機要人員銓審部分；不過，11位「英系」監委聯名提出不同意見書，批評調查報告「充滿先入為主的主觀認定」，且「不食人間煙火、不諳實務」，強調監委不可成為掣肘政府靈活用人的阻礙。

糾正文表示，外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制，駐外機構特任館長既非二級機關首長，自然不得進用機要人員；且趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件，外交部認定趙怡翔英語口譯能力極佳，但眾多現有駐外外交領事人員而言，精通英語應為受有外交專業訓練者的重要基本能力，既然外交部現有人員能擔任，聘用趙怡翔即不符合該限制要件。

「馬系」監委指出，外交部核予「組長」對外名義於法無據，不符內部倫理，且把趙怡翔在台北時報記者、小英基金會研究員、民進黨中央黨部國際事務部副主任，合計曾任相關職務滿4年以上，把「簡任機要人員採計黨職年資」，銓敘部應扣除趙怡翔在政黨工作年資，重新檢視。

「英系」監委批評，該調查報告「不食人間煙火、不諳實務，在既有的人事法規中抱殘守缺」，特別是要求不能採計趙怡翔在政黨的工作資歷，企圖混淆年資不能採計適用在退離給與的範圍。調查意見特意強調機關內部倫理，故意忽視相關規定原先設置是使人事進用彈性的目的，「充滿先入為主的主觀認定，有失公允」。

「英系」監委強調，監委固然依法獨立行使職權監督政府以為制衡，但對屬於行政機關的基礎人事核心權力，仍應避免過度干預而使權力關係失衡。憲法有權力分立原則，但權力相互制衡仍有其界限，不能侵犯各憲法機關的權力核心領域，或對其他憲法機關權力行使造成實質妨礙，例如剝奪其為履行憲法賦予的任務所必要的基礎人事。

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