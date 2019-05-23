大阪案遭糾正 外交部批監院簡報多有揣測難認同

2019-05-23 20:15

首次上稿 19:35

更新時間 20:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕針對我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，監察院22日通過調查報告，糾正外交部。外交部晚間發布新聞稿指出，外交部尊重監委調查權，但監院記者會簡報部分內容有些查無實證，有些多有揣測，外交部難以認同並深表遺憾。

去年9月，燕子颱風侵襲關西機場，台灣民眾因機場封閉受困，責難大阪處官員接聽急難救助電話態度不佳，致大阪處的應變措施飽受批評，期間另衍生假新聞事件，同月13日，蘇啟誠在大阪官邸輕生，事後家屬指控蘇是不堪上級壓力。監委江綺雯、仉桂美調查後，認為外交部核有疏失，提出糾正，今天下午並召開記者會說明。

外交部長吳釗燮今天上午在立法院表示，他認為外交部在這當中並沒有疏失，接到公文後再看如何處理。面對國民黨立委批評外交部推卸責任，吳釗燮也動氣回應「國會議員批評要憑良心」。

外交部晚間出面回應表示，外交部高度重視本案，並以最嚴肅及負責任的態度進行相關檢討。在監院調查過程中，外交部更全程充分配合，提供各項書面資料，積極協助釐清事實。

外交部接著對監察院委員江綺雯及仉桂美調查權表示尊重，但指出記者會中簡報部分內容有些查無實證，有些多有揣測，例如謝副秘書長並沒有打30幾通電話給蘇處長、報告只有一個版本、也沒有羞辱性言詞、也從沒有調職懲處的決定甚至通知，對於相關內容，外交部難以認同並深表遺憾。

外交部也補充說，先前外傳外交部同仁致電蘇故處長達20分鐘一事，外交部內部籌組包括外部委員在內的調查小組，進行深入調查。經查並無該通電話，外交部亦將上述調查結果提供監察院參考，以協助釐清事實，還原真相。

去年底有不具名人士傳出張淑玲在蘇啟誠過世前一天曾撥打一通20分鐘的關鍵電話，張淑玲當時已強調「絕無此事」，監院調查報告亦還張淑玲清白，證實該電話並非張所打，而是台日協副秘書長謝柏輝所打。謝柏輝今天受訪亦表示，台日協在9月6日就通知蘇處長撰寫關西機場事件的協處報告，之後10日收到檢討報告，因蘇寫到「坦然受處」，才傳「外交部獎懲作業要點」給蘇參考，讓當事人了解、保障權益。

外交部說，此事件對外交部造成極大衝擊，外交部痛定思痛，啟動「強化外館急難救助機制」12項改革方案，在去年底印尼連續發生多起火山爆發及水災等天然災變時，就落實該項興革措施的最佳例證。

外交部並對日本大阪風災不幸事件至感哀痛與不捨，表示蘇故處長啟誠為人誠懇正直、謙和敦厚，任事積極負責；服務外交部期間戮力從公，長年參與及積極推動台日全方位合作關係，績效卓著，倍受日本政界、旅日僑胞及外交部同仁高度肯定與深深感念，外交部將持續積極協調銓敘部從優辦理相關撫卹事宜。

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