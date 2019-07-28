評馬英九洩密案 陳師孟：恐龍法官肉麻無下限

2019-07-28 00:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，馬英九洩密案可以做為台灣司法的照妖鏡，因為一些承審此案的「黨國妖孽」護主心切，不惜紛紛現形，不只是「公訴」一審法官而已，還有「自訴」更一審三位法官。他們在判決書結論所稱，馬總統一心是為了「解決政治風暴、維持政局安定、維護國家利益」，他認為還可加上：「促使兩岸和平、增進亞太安全、提高人類福祉、完成宇宙共和、…（請自行接龍）」，反正恐龍法官的肉麻無下限。

陳師孟說，他仔細閱讀這些法官的判決書，拿來和阿扁總統以及扁朝諸多政務官被起訴或判罪的文件相比，才真正體會出「順我者昌、逆我者亡」的黨國遺緒，不但是台灣社會難以革除的政治現實，更是潛伏於司法核心以內的突變基因，如果不徹底除垢，司法改革永遠只是口號。

陳師孟解釋，馬英九洩密案自訴更一審既然否定了總統「院際調解權」的適用，那要用什麽理由來達到洩密無罪的目的呢？別擔心，這些法官通常都備有「十八套劇本」，絕不會找不出一套說詞的。他們主打的是所謂「憲政體制」，可以分成「三步曲」。

陳師孟說，他把「三步曲」譯成庶民用語：自從行政院長直接由總統派任以來，依照「頂司管下司」的規矩，行政院長所管的中央部會首長就都成為總統的「細漢的」，若是這些小弟惹事生非、風紀欠佳，大哥得要概括承受後果，所以總統當然可以為了大局，不擇手段管教這些閣員；「洩密不洩密，誰管你啊！ 」

陳師孟指出，這說法比起文縐縐的「院際調解權」更為豪邁大氣，可惜更是「牛頭不對馬嘴」，完全經不起檢驗：原因在於被馬總統痛罵「違法亂紀」的王金平與柯建銘，一個是立法院長、另一個是反對黨立法委員，既不是「中央部會首長」、更不屬「馬總統行政團隊」。承審法官誤以為台灣採行的是「內閣制」，以致國會議長就是「閣揆」，而部份國會議員是「中央閣員」。

陳師孟表示，涉案人物中，只有法務部長曾勇夫屬「中央部會首長」，是馬英九可以隨意修理的「細漢的」，誰會相信馬英九大動肝火是為了他？所以三位自以為撿到槍的法官，挖空心思、舖陳了半天的法律見解，到頭來竟然是混淆了「總統制」與「內閣制」，把國會議長與議員誤認為中央閣員，可以隨馬英九霸凌，難怪令人聽了老半天，不曉得葫蘆裡賣什麽膏藥？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法