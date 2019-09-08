感謝參與「退讚柯P」活動 財經女神籲「謹記柯文哲教訓」

2019-09-08 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日失言歧視言論連環爆，導致他的臉書粉專按讚數在7日上午跌破200萬。對此，美女財經專家胡采蘋說，謝謝所有參與退讚柯文哲臉書讚數的粉專以及網友，也呼籲所有有志政治者「都應該謹記柯文哲的教訓，所有人都應該謹記在心」。

柯文哲近日爭議不斷，有網友號召要對柯「退讚」，胡采蘋也在昨日發文表示，柯文哲近日所掀起的言論，讓「志玲姊姊粉絲、胖胖妹集團、韓導粉絲、外省人集團、阿菊忠粉」頻頻退讚。而柯文哲爭議言論連環爆，也讓他的臉書讚數在7日上午11點半左右跌破200萬大關。

對此，胡采蘋昨天上午先在臉書說，「我知道大家都在等待這一刻，1,999,999的到來，等一下請所有人一起截圖，請你貼在自己的臉書或者IG，或者Dcard，在你的所有社交網站上，告訴所有人，台灣人正在check out柯文哲，已經超過12萬人參加了這次的退讚，請所有人加入我們，一起check out柯文哲」。

直到柯文哲臉書按讚數正式跌破200萬，胡采蘋也在臉書感謝參與退讚活動的人，「謝謝大家，謝謝百柯全書，謝謝George, Rain，謝謝所有發起活動的粉絲頁，謝謝參與活動的所有人。媽！挖底佳啦！」

「從1450，到林志玲懷孕，到陳菊是肥的韓國瑜，從接近40%到10%，台灣民眾用自己的行動告訴所有人，我們不接受這些事情。」胡采蘋強調，只有誠懇才能贏得世界，所有有志政治者「都應該謹記柯文哲的教訓，所有人都應該謹記在心」。

截至7日晚間9點40分，柯文哲臉書粉絲只剩198萬6647人，一天掉粉已超過1萬3000多人。

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