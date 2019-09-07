隔空交戰！ 柯P臉書讚數跌破200萬 段宜康一句話酸爆

2019-09-07 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲6日聽聞民進黨立委段宜康指他「是比較會考試的韓國瑜」，馬上脫口「陳菊是比較肥的韓國瑜？」爆出歧視言論，加上近日多起失言爭議，讓他臉書粉專按讚數在今（7）天上午跌破200萬。對此，段宜康酸說，「親愛的P：需要救援？雖然不是葉克膜，但我的名字歡迎免費取用。需要救援？」

柯文哲長期與新潮流不睦不是新聞，尤其與新潮流大將段宜康早就有心結，其中，今年1月段宜康以伊索寓言「一隻眼睛的鹿」的故事，暗批柯文哲忽略中國的威脅，柯文哲則多次怒嗆段宜康，「叫他先把曲棍球吞下去再講話！」

而柯文哲6日被媒體問及，段宜康指他「是比較會考試的韓國瑜」，未料，他竟拿陳菊身材回應，言論涉人身攻擊引發輿論撻伐，失言歧視言論連環爆，也讓他的臉書粉專按讚數跌破200萬。

但柯文哲今（7）日上午受訪再嗆段宜康及「大柯黑」台北市議員王世堅，指他們是韓流興起的「一級戰犯」，還說段宜康為屬下謀取北農總經理大位，對時任總經理的韓國瑜趕盡殺絕，才導致韓流崛起。柯更嗆，台灣政治上出現韓國瑜，「欸，段宜康，你是始作俑者，你要負責任，卻還在講話。」

相較於柯文哲怒火中燒，段宜康今天中午再度發文，「親愛的P：需要救援？雖然不是葉克膜，但我的名字歡迎免費取用。需要救援？」狠酸柯文哲臉書粉絲跌破200萬，隔空交戰火藥味似乎持續延燒。

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