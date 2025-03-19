絕非戒嚴！賴總統：現役軍人涉叛亂等罪才用軍審 不影響一般民眾、軍中人權

賴清德今再次強調，現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對一般民眾及軍中人權絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。（資料照）

2025/03/19 16:12

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德上週召開國安高層會議，盤點五大國安統戰威脅及17項因應策略，其中全面檢討修正《軍事審判法》引起社會關注。賴清德今再次強調，現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，對一般民眾及軍中人權絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。

據轉述，賴清德提及，上週他在總統府召開國安高層會議，盤點五大國安統戰威脅及17項因應策略，希望整合各部會力量，以積極作為、採取相應防範措施，確保國家主權不受侵害。其中，全面檢討修正《軍事審判法》，引起社會的關注，他要再次向全體國人報告，去年，因共諜案起訴人數共64人，有66%是現役和退役軍人。

請繼續往下閱讀...

賴清德接著說，這次的檢討修正是針對現役軍人涉犯叛亂、洩密、利敵、廢弛職務等軍事犯罪的刑事案件，才使用軍事審判，「對廣大的一般民眾、以及軍中人權，絕不會有任何影響、更不會有任何傷害、更不是戒嚴。」

賴清德表示，國軍是面對中國威脅的最前線，更是守護國家最重要的力量。民進黨政府一路走來，都以堅定承諾和實質行動持續提升國軍的待遇和戰力。同時，面對現役、退役極少數軍人，被中國收買、出賣情報，甚至組建武裝力量，計畫傷害自己的同袍、國家和國人的行為，政府也必須透過具體作為，來因應和防堵。

賴清德還說，上週G7外長會議發表了聯合聲明，再次強調維護台海和平穩定的重要性，除了重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義參與國際組織，台灣作為國際社會負責任的一員，維持和平自由的現狀，是首要目標、也是一貫做法，我們將持續與友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放、堅定守護自由民主等普世價值，並攜手打造「非紅供應鏈」，提升民主陣營的經濟韌性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法