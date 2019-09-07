爭議連發！柯P臉書讚數跌破200萬 他解除千名柯粉好友

2019-09-07 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日自爆林志玲已懷孕，涉及違反《醫療法》《醫師法》，還稱總統府秘書長陳菊「是比較肥的韓國瑜」，失言歧視言論連環爆，使他臉書粉專按讚數在今（7）天中午跌破200萬。對此，日前表示9日要解除千名柯粉臉書好友的時事評論家溫朗東，稍早也透露他已提前解除這些人的好友。

柯文哲近期連續失言，包括先前自稱「底色未變」、「討厭外省人」，和被媒體問及幕僚黃瀞瑩與名模林志玲誰比較漂亮，柯稱林志玲已嫁人懷孕了，退出比賽行列；6日更脫口「陳菊是比較肥的韓國瑜」，歧視「身材體型」言論引發譁然，且柯還認為那只是「形容詞」，強調拒絕道歉。

柯文哲近日爭議的言論讓「志玲姊姊粉絲、胖胖妹集團、韓導粉絲、外省人集團、阿菊忠粉」頻頻退讚，今天中午11點半左右，柯文哲臉書讚數正式跌破200萬大關。

對此，5日在臉書表示9日要解除1300名柯粉臉書好友的溫朗東，在得知柯文哲臉書讚數跌破200萬後發文指出，「提前把幫柯文哲按讚的臉友解除完了（一千多個），來不及取消讚的朋友，請再向我按好友邀請喔。感恩。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法