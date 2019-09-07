李婉鈺批「有人做民代多年北投進步無感」 吳思瑤回應了

2019-09-07 16:48

〔記者楊心慧／台北報導〕前新北市議員李婉鈺今早化身漫威電影「驚奇隊長」，正式宣布參選台北市第一選區（士林北投）立委選舉，李婉鈺打拚成復仇者聯盟角色象徵復仇，她也直言就是來復仇；在該區尋求連任的立委吳思瑤則表示，希望選舉是正能量的擴散，也看到李婉鈺似乎對北投有些批評，希望她能夠了解北投發展，參選應從認同北投、熱愛北投開始，而不是唱衰北投。

李婉鈺今天上午被媒體問到，是否認為吳思瑤做不好才參選？她直言，有些人做了3屆議員到立委，但十多年來北投進步卻無感，因此她是應人民要求而來，從她當民代第一天到現在，她與助理的團隊都貼錢在做服務。

吳思瑤則說，希望選舉是正能量的擴散，如果是個人的情緒或是復仇的想法，覺得對選民相當不公平，也看到李婉鈺似乎對北投有些批評，希望她能夠了解北投發展，參選應從認同北投、熱愛北投開始，而不是唱衰北投。

吳思瑤表示，期待這是一場高品質選舉，她將以不變應萬變，她過去深耕地方，希望選戰比的是能力、專業，4年前她挑戰不可能，成功扳倒丁守中，這是大家一起創造出來的，讓新政治可以被實現，這4年來她都在努力，也有扎實的問政表現，今年的選舉狀態就是亂，但她仍有信心，能夠繼續守護新政治的價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法