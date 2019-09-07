韓國瑜負面聲量破80％！ 王浩宇：可能是最後一根稻草

2019-09-07 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調不停下跌，落後總統蔡英文的幅度不停擴大，6日還爆出「等了日本人25分鐘」言論，遭日本學者打臉。桃園市議員王浩宇曝光韓國瑜網路負面聲量，在日本學者發文後一個半小時內就高達83％，他認為，「這有可能就是最後一根稻草」。

韓國瑜6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，致詞時提到「等了25分鐘」，事後遭到訪團成員之一日本東京大學學者松田康博發文打臉「韓市府臨時換地方」、「難以理解韓國瑜和其團隊的作風。」韓國瑜事後對此則回應，會說「等了25分鐘」，是「希望大家笑一下」，引起外界譁然。

王浩宇在節目《年代向錢看》提到，綠黨本週民調中，可以看到韓國瑜的不喜好度漲到68％，只剩下32％的選票可以開發，而民調中喜好度數字是35.9％，因此至少3.9％是含淚投給韓國瑜，不過，若有新選擇這些選票將會流到何處，也是觀察重點。

王浩宇說，「等了25分鐘」事件在日本學者松田康博發出聲明後，一個半小時內有66萬人關切，算是一個非常大的網路聲量，而這一個半小時內，韓國瑜負面的網路聲量高達83％，正面聲量只剩5％，「20個人只有1個是幫他說話的」，王浩宇說：韓國瑜真的啦！我覺得這有可能是最後一根稻草了！

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