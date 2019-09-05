最新民調！韓國瑜落後擴大瀕崩盤 綠黨：郭柯聯盟也下跌

2019-09-05 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人近日民調不斷下探，更在日前的《TVBS》民調中落後8個百分點，讓資深媒體人黃創夏對此驚呼「宣告韓垮了」，綠黨4日公布的民調中更顯示，韓國瑜的支持度已經下探至33.8％，落後蔡英文13.8個百分點，蔡英文優勢已逐漸明顯。

綠黨4日在臉書上公布民調資訊，是由綠黨和《三立新聞網》的「94要客訴」節目合作，在9月2、3日晚間調查台灣地區年滿20歲之民眾，樣本總計市話535通、手機535通，經過性別、年齡和戶籍的加權過後，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

民調顯示，蔡英文和韓國瑜「正面對決」，將以47.6％狂勝韓國瑜的33.8％，差距持續擴大，來到13.8個百分點，若蔡英文、韓國瑜、郭台銘、柯文哲四人對決，蔡英文仍以31.8％的支持度領先韓國瑜的26.1％、柯文哲的17％以及郭台銘的16.7％，優勢逐漸明顯。

不論「郭柯合」由誰參選，蔡英文也都會獲勝，若是「郭柯合」由郭台銘投入選戰，蔡英文總統將以35.9％勝出，領先韓國瑜的29.1％、郭台銘的24.6％；若「郭柯合」由柯文哲參選，蔡英文仍以37.7％勝出，領先韓國瑜的27.1％、柯文哲的25％；可以發現郭柯合無論是誰參選，民調都正在下跌。

民調中發現看好蔡英文的民眾越來越多，有高達47.7％民眾表達滿意，46.6％不滿意，是滿意首次超越不滿意，顯示目前蔡英文的表示逐漸走上軌道，獲得接近5成的多數民眾肯定。

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